Optonia: 2. Karrieretag am 29. März 2017

Zukunftsplanung leicht gemacht

Es ist nicht nur für den Arbeitgeber wichtig den richtigen Mitarbeiter für seinen Betrieb zu finden. Auch die Arbeitnehmer werden immer wählerischer bei der Suche nach dem richtigen Arbeitgeber.

Die Verbindung zu mehr als 1200 augenoptischen Betrieben in Deutschland, der Schweiz und Österreich nutzt die Optonia, um ihre aktuellen und ehemaligen Schüler in Kontakt mit spannenden augenoptischen Betrieben zu bringen.

Am 29. März 2017 um 9:30 Uhr startet der 2. Karrieretag in den Räumen der Optonia in Diez. Das Programm bietet Vorträge u.a. in den Bereichen Existenzgründung, Franchise oder Karriere in der Industrie.

Teilnehmen können alle interessierten Arbeitgeber und Augenoptiker. Auf Wunsch können sich Betriebe auch mit einem kleinen Stand vorstellen.

Interessierte melden sich im Sekretariat unter 06432 9366760 oder per Mail an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)