Optonia: Erfolgreiche Abschlüsse

35 Jungmeister ausgebildet

Vorbei sind das monatelange Lernen an der Optonia und das wochenlange Zittern. Die quälende Frage „Bin ich jetzt Augenoptikermeister?“ können 35 JungmeisterInnen nun endlich mit einen klaren und deutlichen „Ja!“ beantworten. Ein letztes Mal konnten die Jungmeister in Diez die familiäre Atmosphäre der Optonia genießen.

In seiner Ansprache berichtete der Schulleiter, Ottmar Hofmann, von einigen Stationen des „Lebens während der Schulzeit“ das nicht nur mit Lernen gefüllt war.

Das Erfolgskonzept der Fachschule Optonia zeigt, dass praxisnahe Ausbildung kombiniert mit individueller Förderung der Schüler zum Erfolg führt.

Neben der zweijährigen Fachschulausbildung bietet die Private Fachschule für Augenoptik und Optometrie auch reine Meistervorbereitungskurse an, bei denen die Teilnehmer in 11 Monaten (Vollzeit) und wahlweise in ca. 20 Monaten (Teilzeit) intensiv auf die Meisterprüfung vorbereitet werden. Auf Grund der hohen Nachfrage startet im September zusätzlich ein weiterer Teilzeitkurs.