OptoVision: Botschaft zur Flutkatastrophe

Axel Kellersmann sichert Geschäftspartnern Unterstützung zu

Die Hochwasserkatastrophe im Juli hat zahlreiche Tote und Verletzte gefordert und enorme Sachschäden hinterlassen. Axel Kellersmann, Geschäftsführer optoVision, möchte den betroffenen Geschäftspartnern der Firma, die derzeit nicht auf direktem Wege erreicht werden können, sein Mitgefühl ausdrücken und ihnen Unterstützung zuzusichern.

„Wie alle sind wir bei optoVision von den Bildern, die uns aus den Überflutungsgebieten erreicht haben, entsetzt und schockiert. Wir möchten allen Betroffenen unsere vollkommene Anteilnahme aussprechen und wünschen uns sehr, dass die medial zugesagten Hilfen schnell ankommen werden, wohlwissend, dass diese bei weitem nicht alle Wunden werden heilen können. Unseren Geschäftspartnern in den betroffenen Regionen möchten wir auf diesem Wege auch gerne unsere volle Unterstützung zusagen. Aufgrund der teils schweren Zerstörungen der Infrastruktur ist ein telefonischer wie postalischer Kontakt derzeit nicht immer möglich. Von daher bitten wir alle unsere Partner, die von den verheerenden Naturgewalten betroffen sind uns wissen zu lassen, ob und wie wir Ihnen helfen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Sie mit individuellen Maßnahmen bestmöglich zu unterstützen. Kontaktieren Sie dafür bitte Ihren Ansprechpartner im Außendienst oder unser Team im Service-Center, wenn dies wieder möglich ist. Unabhängig davon werden wir auch weiter versuchen, mit Ihnen wieder in Kontakt zu treten.“