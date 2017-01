OptoVision / Concept S: Neue Partnerschaft geschlossen

Verkaufsunterstützung Ladenbau

OptoVision und Concept S sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel ist es, die Augenoptiker für das Thema Ladenbau zu sensibilisieren und sie bei der Steigerung ihrer Umsätze durch zeitgemäße und innovative Konzepte zur Präsentation der Produkte und der Gestaltung der Geschäftsräume zu unterstützen.

Axel Kellersmann, Geschäftsführer von OptoVision, erläutert die Hintergründe: „Die Partnerschaft mit concept s ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie, unseren Kunden nicht nur hochwertige Brillengläser "Made in Germany“ zu liefern, sondern sie auch in allen Belangen rund um den Verkauf zu unterstützen.“

Die beiden Unternehmen werden sich erstmals gemeinsam auf der Mido 2017 in Mailand mit einem Gemeinschaftsstand ihren Kunden präsentieren.