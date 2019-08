OptoVision: Erneut ausgezeichnet

Gütesiegel „Top Service Deutschland 2019“ erhalten

OptoVision hat seinen Kundenservice und seine Dienstleistungen durch das unabhängige Beratungsunternehmen ServiceRating analysieren und bewerten lassen. Heraus kam, dass OptoVision über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg zu den Top Service Unternehmen Deutschlands gehört.

Bei der Studie werden sowohl die Kunden- als auch die Managementseite der teilnehmenden Unternehmen zu Themen wie Kundenorientierung, Kundenbindung und Servicequalität analysiert. Abgefragt wurden unter anderem Angaben zum Personalmanagement, kundenbezogenen Prozessen sowie Produkt- und Dienstleistungsangeboten. OptoVision schnitt dabei in allen Bereichen überdurchschnittlich ab und landete so branchenübergreifend unter den 5 besten B2B Unternehmen Deutschlands.

Zeljko Klaric, Leiter des Service Centers bei OptoVision ist sehr zufrieden mit dem Projekt, da insbesondere durch die kritische Betrachtung aller Prozesse durch ServiceRating gemeinsam mit dem Management Verbesserungsmaßnahmen erkannt wurden, die auch direkt umgesetzt werden konnten. Vielen Kunden ist der Umweltaspekt immer wichtiger, daher verzichtet OptoVision zukünftig z. B. auf Plastiktaschen beim Versand der Produkte und steigt auf komplett klimaneutrale Bioversandtaschen aus kompostierbaren Materialien um.

Axel Kellersmann, Geschäftsführer von OptoVision dazu: „OptoVision steht neben bester Qualität „Made in Germany“ auch für den besten Service in der Branche. Damit dies auch so bleibt, müssen und wollen wir kontinuierlich an uns und unseren Serviceleistungen und -prozessen arbeiten. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unseren Service unabhängig durch das Unternehmen ServiceRating analysieren und bewerten zu lassen, um diesen dann auch mit Unternehmen anderer Branchen zu vergleichen und durch „best practices“ weiter zu optimieren. Dass wir am Ende von unseren Kunden bereits zu einem der besten Unternehmen Deutschlands bewertet wurden, freut uns aber natürlich auch.“