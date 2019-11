OptoVision: Neue Gebietsleiter

Andrea Ella Belau und Kevin Hackstein verstärken das Team

Seit Oktober verstärkt Andrea Ella Belau das OptoVision-Team als Gebietsleiterin für Ost-SchleswigHolstein, Nord-Hamburg, Nord Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Augenoptikermeisterin begann Ihre Karriere vor 20 Jahren bei Knaudt in Lüneburg. Als Gesellin war sie anschließend sowohl bei großen, als auch bei traditionellen Optikern tätig. Ihren Meister machte sie schließlich 2006 in Hankensbüttel. Zuletzt war Andrea Ella Belau als Filialleiterin in Lübeck aktiv.

Neuer Gebietsleiter für das südliche Nordrhein-Westfalen ist Kevin Hackstein. Seit 2005 ist der Augenoptikermeister in der Branche tätig und startete seine Karriere am Niederrhein. In den Folgejahren war er in verschiedenen Unternehmen und Positionen im Einsatz. 2014 absolvierte er erfolgreich die Meisterprüfung und ist seither im Meisterprüfungsausschuss tätig. Zuletzt arbeitete der neue Gebietsleiter bei einem auf Screening und Low-Vision spezialisierten Augenoptiker im Rheinland.