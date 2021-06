Optovision: Neuer Vertriebsleiter im Süden

Sebastian Stemmler übernimmt Süddeutschland, Österreich und die Schweiz

Mit Sebastian Stemmler begrüßt Optovision einen neuen Vertriebsleiter für die Region Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Stemmler ist bereits seit 18 Jahren in der Branche tätig, davon ganze zwölf Jahre in der augenoptischen Industrie Brillenglas. Nach der klassischen Ausbildung zum Augenoptiker und dem Meisterschulstudium in Diez konnte er Erfahrungen im Produktmanagement international sowie im Brandmanagement sammeln. Zuletzt war er als Head of Product Management & Quality beschäftigt.