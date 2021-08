OptoVision: Zwei neue Gebietsleiter

Zusammenhalt

Was die Menschen in den vergangenen Wochen in der Flutkatastrophe erleben mussten, sprengt für viele die Vorstellungskraft. Betroffen sind auch zahlreiche Augenoptikgeschäfte. Am Vormittag schien es noch ein normaler, wenngleich regenreicher Tag zu werden. Am Nachmittag jedoch kündigten... » weiter

FOCUS 2021_08