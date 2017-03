Otto Kind / Harres: Neuer Geschäftsführer

International erfahrener Manager verstärkt Führungsteam

Lutz A. Schneppendahl übernahm zum 1. Februar 2017 in die Geschäftsführung der Otto Kind GmbH Co. KG, sowie der Harres Metall-Design GmbH. Außer ihm gehören dem nunmehr dreiköpfigen Gremium Rainer Cordes und Philip Lehmann an. Damit schreitet die Neuausrichtung der beiden Unternehmen weiter voran. Erklärtes Ziel ist, das Innovationstempo zu erhöhen und neue Akzente in den Märkten Ladenbau und Betriebseinrichtungen zu setzen.

„Wir wollen Ideen- und Impulsgeber sein und unseren Kunden überlegene, zukunftsweisende Komplettlösungen unter Einbeziehung von Ergonomie und Akustik bieten“, beschreibt der 45-Jährige die Herausforderungen.

Schneppendahl bringt dazu vielseitige nationale und internationale Management- sowie Handels- und Digitalisierungserfahrung mit. Nach dem Studium der Volkswirtschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster erwarb er den Master of Science in Internationalem Management an der Oxford Brookes University. Zu seinen beruflichen Stationen gehörten u. a. die Henkel KGaA in Düsseldorf, die ebenfalls dort ansässige Unternehmer-Beratung Droege-Group sowie Mood Media, internationaler Marktführer für Instore-Medialösungen in Hamburg. Dort verantwortete er als Managing Director das DACH-Geschäft sowie als VP Local Sales das europäische Direktkundengeschäft.

Der gebürtige Kölner verfügt neben ausgeprägtem Know-how in der Restrukturierung und der Neuausrichtung von Unternehmen auch über breite Management- und Vertriebserfahrungen.