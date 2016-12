OWP Blau: Die neue Kollektion von OWP

Vorstellung der neuen Kollektion im Januar 2017

Schlicht, fast edel muten die beiden neuen Modelle der Kollektion OWP Blau an. Schmale Acetatbügel in zweierlei Farbkonzepten werden unterbrochen von einem puristischen Metalldekor. Hier trifft modernes, mehrfarbig gesprenkeltes Farbspiel auf Uni. Feminin schwingende Mittelteile wahlweise in Acetat oder Metall komplettieren den Look.

Die Modelle erscheinen im Januar 2017.