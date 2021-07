OWP: Upcycling-Kollektion für Extrovertierte

Signature Acetate Limited Edition 2021

Als Hommage an die erfolgreichsten Modelle aus der OWP „Signature Acetate“-Reihe der letzten zehn Jahre bringt OWP im August ein exklusives Trio in limitierter Auflage als Sonderedition auf den Markt.

Die farbenfrohen Modelle entstehen durch das neue Arrangement kleinerer Restmengen und Abschnitte, die im Fertigungsprozess der Signature Acetate Brillenfassungen anfallen. Die Materialien und Farbwelten verschmelzen so in Handarbeit zu einer neuartigen und in dieser Form einmaligen Komposition.

Die Kollektion ist auf weltweit 300 Stück limitiert. Jede Brille wird mit einer individuellen Nummer lasergraviert, in Goldfarbe ausgelegt und ist somit unverwechselbar.