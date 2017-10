Panik in der Innenstadt von Heide

Optik Hinz klagt über erheblichen Sachschaden

Zwei Wildschweine – ein Keiler und eine Sau – setzten am Freitag die Innenstadt der Dithmarscher Kreisstadt Heide in Aufruhr. Betroffen waren die örtliche Sparkasse und Einzelhandelsgeschäfte, unter anderem auch das Geschäft von Optik Hinz.

Zunächst drückte sich der Keiler bei Optiker Hinz am Markt durch eine geschlossene Glastür, verletzte eine Seniorin und richtete in dem Geschäft erhebliche Sachschäden an. Die Überwachungskamera nahm die Szene auf und zeigt, wie sich Menschen in dem Laden vor dem Tier in Sicherheit bringen. Dabei Rannte das Tier eine Panzerglasscheibe ein, die aus ihrer Verankerung flog.

Der 70 Kilo schwere und etwa zwei Jahre alte Keiler wurde später von einem Jäger erschossen. Man vermutet, dass die Tiere im Rahmen der Maisernte aufgescheucht wurden und in Panik gerieten. Die Sau ist entkommen.

https://youtu.be/LKbRBz3748c