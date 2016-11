PDM Germany: Wunderkind jetzt auch online

Die Homepage der Wunderkind Eyewear jetzt online

Die Internetseite des Brillenlabels Wunderkind by Wolfgang Joop ist online. Die Homepage bietet einen Überblick über die neuen Wunderkind-Brillen in einem puristischen, aber durch die Bilder emotionalen und ansprechenden Rahmen. Viele Eindrücke aus der aktuellen Kampagne und den Fashion Shows in Mailand und Paris sollen die Besucher in die Welt von Wolfgang Joop und seine Eyewear Kollektion entführen.

Die Seite umfasst natürlich auch die gesamte Wunderkind Brillenkollektion bestehend aus Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen für Sie und Ihn.

Mit jeder neuen Kollektion und jeder neuen Fashionshow wächst die Seite weiter, liefert so kontinuierlich aktuelle Infos zur Marke und gibt darüber hinaus einen Einblick in die Fashionwelt von Wunderkind.

Alle Impressionen auf: http://www.wunderkind-eyewear.com