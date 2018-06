Polaroid: Sonnenbrille durch ETM Testmagazin ausgezeichnet

Modell PLD 6032/S mit „Sehr Gut“ ausgezeichnet

Das Polaroid Sonnenbrillenmodell PLD 6032/S in der Farbe Schwarz/Ruthenium mit grauen Gläsern hat die Auszeichnung „sehr gut“ in der Kategorie Sonnenbrille bis 50 Euro im Einzeltest des ETM Testmagazins (Ausgabe 06/2018) erhalten. Das Modell konnte sowohl bei der Qualität als auch beim Schutzniveau überzeugen. Die Bewertungskriterien bezogen sich neben dem Schutzniveau der Gläser und der Materialqualität auch auf die die Spieglung/Polarisation, die Tönung und den Sitz der Sonnenbrille.

Das ausgezeichnete Modell verfügt über UltraSight Gläser, die perfekte Sicht ohne Verzerrungen, jedoch mit klaren Kontrasten und einer geringeren Ermüdung des Auges garantieren sollen. Das leicht abgerundete Fliegerbrillenmodell mit Metallstruktur ist außerdem in den Farben Havanna/Gold mit goldfarben verspiegelten Gläsern, in Mint/Gold mit blauen Gläsern und in Violett/Kupfer mit rosa getönten verspiegelten Gläsern erhältlich.