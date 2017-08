Präqualifizierung: aktuelles Update

Im Nervenkrieg um das Heil- und Hilfsmittelversorgungsstärkungsgesetz (HHVG) ging es am 20. Juli 2017 einen Schritt weiter. Entgegen den Stimmen der Gesetzlichen Krankenversicherungen entschied der G-BA in Berlin, dass eine ärztliche Versorgung erforderlich sei, um eine Sehhilfe zu Lasten der GKV zu bekommen. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass nur ein begrenzter Personenkreis betroffen sei und es innerhalb dieser Gruppe ein erhöhtes Risiko schwerwiegender Augenerkrankungen gebe. Im Zuge dessen steht auch die Frage nach der Präqualifizierungspflicht des Augenoptikers im Raum.

Dazu beantwortet Sigrun Schmitz, ZVA-Abteilungsleiterin Betriebswirtschaft und Krankenkassen die Fragen des FOCUS.

FOCUS: Die neuen Hilfsmittelrichtlinien sind beschlossen. Gelten die alten Kassenzulassungen ab sofort nicht mehr?

Sigrun Schmitz: Das ist nur eingeschränkt richtig: Noch gilt die Hilfsmittelrichtlinie nicht. Der Gemeinsame Bundesauschuss hat sie zwar beschlossen, nun hat das Bundesgesundheitsministerium aber bis Ende September Zeit zur Prüfung und gegebenenfalls Beanstandung. Zudem hat die Hilfsmittelrichtlinie nicht direkt etwas mit der Präqualifizierung der Betriebe zu tun. Zum besseren Verständnis des Themas: Im April 2007 wurde das bisherige Verfahren zur Erlangung einer Kassenzulassung durch eine Gesetzesänderung abgeschafft. Nach einer Übergangsphase und einer weiteren Gesetzesänderung wurde dann knapp vier Jahre später das Präqualifizierungsverfahren installiert: Betriebe, die seit dem 1. Januar 2011 neu eröffnet haben, und Betriebe, bei denen sich seit der Unterzeichnung eines Vertrags zur Lieferung von Sehhilfen an Versicherte der GKV „maßgebliche Änderungen“ ergeben haben (z.B. Betriebsleiterwechsel, Rechtsformänderung, Umzug), müssen sich seitdem präqualifizieren lassen, um weiterhin zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung liefern zu können. Betriebe, bei denen es keine „maßgebliche Änderung“ gab, konnten – so sie bereits Vertragspartner der gesetzlichen Krankenkassen waren – weiter liefern. Es galt das Prinzip der Vertragskontinuität. Hier hat sich nun durch das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) erneut eine Änderung ergeben.

FOCUS: Müssen sich alle Augenoptiker einer Präqualifizierung unterwerfen, wenn sie Kassenpatienten beliefern wollen?

Sigrun Schmitz: Genau, mit Inkrafttreten des HHVG gab es auch gesetzliche Änderungen hinsichtlich der Präqualifizierung. Maßgeblich ist hier § 126 Abs. 1a: „Die Krankenkassen stellen sicher, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind. Die Leistungserbringer führen den Nachweis … durch Vorlage eines Zertifikats einer geeigneten, unabhängigen Stelle (Präqualifizierungsstelle).“

Diese neue gesetzliche Regelung hat wiederum das Bundesversicherungsamt dazu veranlasst, als Aufsichtsbehörde der bundesunmittelbaren Krankenkassen diesen ein Schreiben zum Thema „Verträge zur Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln gemäß § 127 SGB V“ zukommen zu lassen. Darin wird darauf hingewiesen, dass zwingend eine Präqualifizierung nachgewiesen werden muss. Eine Differenzierung nach neu abgeschlossenen und bestehenden Verträgen existiert in diesem Schreiben nicht. Somit steigt der Druck auf die Krankenkassen.

FOCUS: Welche Übergangszeiten sind gegeben?

Sigrun Schmitz: Zurzeit ist es so, dass in der Regel Betriebe, die einem Versorgungsvertrag neu beitreten, eine Präqualifizierungsbestätigung vorlegen müssen. Außerdem ist die Tendenz erkennbar, dass die einzelnen Krankenkassen auch bei bestehenden Verträgen eine Präqualifizierung erwarten, sodass grundsätzlich jeder Leistungserbringer, egal ob er bereits Vertragspartner ist oder nicht, das Verfahren durchlaufen muss, da nur so der oben zitieren Gesetzesvorgabe entsprochen werden kann. Recht häufig fällt hier als Stichtag der 31. Dezember 2017. Der ZVA kämpft derzeit allerdings mit den Krankenkassen darum, diese Frist zu verlängern.

FOCUS: Können in der Übergangszeit Rezepte gesammelt und später abgerechnet werden?

Sigrun Schmitz: Momentan läuft die Abrechnung überwiegend wie gehabt, das heißt auch Betriebe, die noch keine Präqualifizierung haben, allerdings Vertragspartner sind, können abrechnen. Sobald es feste Stichtage gibt, stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Betrieb zu diesem Zeitpunkt noch keine Präqualifizierung vorweisen kann, und ob er gegebenenfalls in dem Zeitraum zwischen Antragsstellung und abgeschlossener Präqualifizierung seine Rezepte sammeln und später abrechnen kann. Streng genommen geht das nicht. Allerdings sind Fälle bekannt, in denen es bei neu gegründeten Betrieben, die erst verzögert eine Präqualifizierung nachweisen konnten, zu kulanten Regelungen mit den Krankenkassen kam. Derartige Probleme lassen sich aber vermeiden, indem die Betriebe sich baldmöglichst präqualifizieren lassen. Der ZVA empfiehlt daher ausdrücklich jedem Augenoptikbetrieb, der weiterhin zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen möchte, so noch nicht geschehen, möglichst zügig eine Präqualifizierung durchführen zu lassen.

