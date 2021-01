Pricon: Antibeschlagmittel sind frei von PFAS

Pricon-Sortiment als sicher bestätigt!

Antibeschlagmittel für Brillen sind - gerade in Verbindung mit dem Tragen von Masken - für die meisten Brillenträger nicht wegzudenken.

Nun wurde jedoch festgestellt, dass sich in einigen Mitteln per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) befinden. Diese sind schädlich für die eigene Gesundheit und für unsere Umwelt. Da sie kaum abbaubar sind, reichern sie sich im Menschen, in Tieren und Pflanzen an. Schon heute ist PFAS sowohl in der Umwelt - zum Beispiel im Trinkwasser - als auch im Menschen nachweisbar. Diese Chemikalie wird jetzt als so kritisch eingestuft, dass die EU-Kommission eine drastische Einschränkung plant. Dies würde neben den Antibeschlagmitteln auch Imprägniersprays und wetterfeste Outdoor-Bekleidung betreffen.

Pricon hat diesbezüglich zügig reagiert und die in seinem Angebot befindlichen Mittel prüfen lassen. Sowohl Nanofog als auch Progear sind frei von PFAS und können daher bedenkenlos verwendet werden.

Für alle Antibeschlagmittel gilt, dass sie nicht für Kontaktlinsen geeignet sind und nicht direkt in die Augen gesprüht werden sollen. Daher dürfen sie auch nicht in die Hände von Kindern gelangen.