Pricon: Großbrand in Bürogebäude

Kompletter Dachstuhl ausgebrannt

Gestern brannte im Mainzer Bürogebäude von Pricon der komplette Dachstuhl aus. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Der Brand breitete sich rasant aus, begann um kurz nach 17:00 Uhr und dauerte die ganze Nacht über. Zum Glück kam es zu keinen schweren Personenschäden. Drei Helfer, die den Brand selbsttätig unter Kontrolle bringen wollten, standen kurzzeitig unter Beobachtung.

Bis auf einen Wasserschaden im Eingangsbereich und zwei Büroräumen scheint Pricon aber mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Zum entstandenen Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Das für den Anbieter so wichtige Lager nahm keinen Schaden. Die Mitarbeiter arbeiten zunächst von zu Hause aus weiter. Für seine Kunden möchte man schnellstmöglich Lösungen finden, um weiterhin in Kontakt zu bleiben und damit es zu keinen größeren Lieferverzögerungen kommt. Zunächst kann es aufgrund der Umstände aber kurzfristig zu Verzögerungen in der Erreichbarkeit kommen.

Bild: Pricon