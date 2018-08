Prinzip der optischen Täuschung technisch imitiert

Kieler Forschungsteam simuliert menschliche Wahrnehmungsprozesse in elektronischer Schaltung

Um die Funktionsweise des Gehirns besser zu verstehen, versuchen Wissenschaftler/Innen der Technischen Fakultät an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die biologische Informationsverarbeitung technisch nachzubilden. Nach dem Vorbild neuronaler Netze wollen sie elektronische Schaltungen mit kognitiven Fähigkeiten entwickeln. Am Beispiel optischer Täuschungen haben die Forschenden jetzt gezeigt, wie sich Wahrnehmungsprozesse in einem elektronischen Schaltkreis aus nanoelektronischen Bauelementen nachbilden lassen.

Wie sich mit einem elektrischen Schaltkreis Wahrnehmungsprozesse imitieren lassen, zeigen besonders gut optische Täuschungen. Eine optische Täuschung liefert oft sogenannte „konkurrierende Informationen“, die für unser Gehirn zunächst nicht zusammenpassen. Daran lässt sich gut nachvollziehen, wie unser Gehirn Informationen verknüpft. Privatdozent Dr. Martin Ziegler aus der Arbeitsgruppe „Nanoelektronik“ erklärt das folgendermaßen:. „In der Regel erstellt unser Gehirn automatisch ein korrektes Bild [...] Denn wir brauchen sinnvolle Informationen, um schnell Entscheidungen treffen zu können.“

Der Schlüssel, um beide Lesarten des Bildes zu sehen, ist Aufmerksamkeit. Es ist eines der zentralen Prinzipien, nach dem unser Gehirn arbeitet. Denn auf was wir unsere Wahrnehmung fokussieren, formt unser Bild der Realität.

Warum können wir Objekte wahrnehmen?

Hinter dem Forschungsinteresse an optischen Täuschungen steckt eine zentrale Frage der Neurowissenschaften, die auch als Bindungsproblem bezeichnet wird: Wie konstruiert unser Gehirn aus einer Vielzahl von Sinneseindrücken eine einheitliche Wahrnehmung und erkennt somit zum Beispiel Objekte? Elektrische Impulse übermitteln laufend Informationen zwischen den Neuronen im Gehirn. Dort sind jeweils eigenständige Netzwerke zum Beispiel für Sehen, Hören oder Fühlen zuständig. Um Dinge bewusst wahrnehmen zu können, müssen unterschiedliche Hirnareale Information austauschen und sich immer wieder neu miteinander verknüpfen. Dazu synchronisiert sich die Aktivität der Neuronen – sie laufen also im Gleichtakt.

Biologische Prozesse elektrisch nachgebildet

Um die Prozesse bei der Informationsverarbeitung im Gehirn nachzuvollziehen, entwickelte das Kieler Forschungsteam einen elektronischen Schaltkreis aus Oszillatoren. Diese Schaltung erzeugt periodische Spannungsimpulse in Echtzeit und funktioniert damit ähnlich wie Neuronen im Gehirn. Die Forschenden verwendeten spezielle nanoelektronische Bauelemente, mit denen sich die Oszillatoren verknüpfen und somit synchronisieren lassen.

Diese Bauelemente werden als „Memristoren“ bezeichnet. Sie sind in der Lage, elektrische Zustände zu speichern, ähnlich der Prozesse im Gehirn, die beim Verknüpfen von Informationen ablaufen. „Die Häufigkeit der elektrischen Impulse, denen wir die Memristoren aussetzen, ist dabei mit der Aufmerksamkeit im menschlichen Wahrnehmungsprozess gleichzusetzen. Je höher die Anzahl der Impulse, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verbindung zwischen den künstlichen Nervenzellen entsteht“, erklärt Mirko Hansen, Doktorand in der Arbeitsgruppe Nanoelektronik und Co-Autor der Publikation. Über die Memristoren lässt sich die Intensität dieser Verbindungen steuern. Damit ändern sie die Verknüpfungen im elektronischen Netzwerk, ähnlich wie die sich ständig anpassenden Synapsen zwischen den Subnetzwerken im Gehirn.

Die Arbeit ist entstanden im überregionalen Verbundforschungsprojekt „Memristive Bauelemente für neuronale Systeme“ (Forschungsgruppe 2093), das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird. Hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Physik, Elektrotechnik, Materialwissenschaft und Medizin zusammen. „Unser langfristiges Ziel ist es, höhere Gehirnfunktionalitäten nachzubilden, die sogenannte kognitive, elektronische Systeme ausbilden. Dies können zum Beispiel selbstlernende Systeme sein, die in ferner Zukunft sogar so etwas wie Empathie entwickeln können“, sagt Professor Hermann Kohlstedt, Sprecher der Forschungsgruppe 2093.



