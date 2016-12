Pro-Optica: Erste Impuls Tagung in Mainz

Alle unter einem Dach

Am 03. Dezember trafen sich im Novotel Mainz Augenoptiker, Augenärzte, Orthoptistinnen und ärztliche Mitarbeiter um gemeinsam an der 1. Pro-Optica Impuls Tagung in Mainz teilzunehmen.Gero Mayer von der Firma Pro-Optica hat hochkarätige Redner aus den unterschiedlichsten Bereichen eingeladen, die über ihr jeweiliges Lieblingsthema referierten.

Zu den Vortragsthemen gehörten unter anderem das weite Feld der Arbeitsplatzbrillen und Blaulichtfilter oder die Orthokeratologie zur Myopiekontrolle. Ein Highlight war der Vortrag durch Matthias Werner, Coach und Mentaltrainer für Führungskräfte und Spitzensportler. Wie er das Thema Stress und Kommunikation anging und dazugehöriges Wissen vermittelte hat bei den Teilnehmern für großes Erstaunen und Begeisterung gesorgt. Den Abschluss bildete Gero Mayer mit seinem Vortrag zum Thema Skleralschalen. Anhand von mehreren Fallbeispielen aus der Praxis, zeigte er das immense Potential, das in dieser speziellen Art der Kontaktlinse schlummert.

Im neuen Jahr soll es laut Veranstalter weitere Impuls-Tagungen geben, die als Forum für den interdisziplinären Austausch dienen.