Pro Optik: 2. Platz Test bei „Focus Money“

Auszeichnung in der Kategorie „Optiker stationär“ erhalten

Pro Optik hat seit Jahren eine treue Kundenbasis und wächst weiterhin dynamisch. Einer der Gründe, warum die Optikergruppe von ihren Kunden so geschätzt werde, sei das First Class Service Konzept. Dieses wurde beim großen Deutschland Test von „Focus Money“ mit einem starken 2. Platz in der Kategorie „Optiker stationär“ ausgezeichnet.

CEO Micha S. Siebenhandl: „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Ranking die meisten Konkurrenten hinter uns lassen konnten, denn Topservice ist ein elementares Element unserer Erfolgsstrategie: Die Kunden sollen sich bei uns immer perfekt bedient und wohlfühlen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit macht ihnen der Einkauf sogar Spaß, denn Pro Optiker sind professionell, produktiv und auch immer gut gelaunt.“

Für diesen Deutschland Test wurden 22.000 Unternehmen aus 150 Branchen getestet. Mithilfe eines zweistufigen Verfahrens wurde ermittelt, welche Firmen für besonders hohe Beratungsqualität stehen. Mit Platz 2 im Ranking und dem zweitenbesten Score bei stationären Optikern erhält Pro Optik damit das offizielle Label „Exzellente Kundenberatung.“