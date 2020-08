Pro Optik: Auf der Suche

Unternehmen sucht bundesweit neue Franchisepartner

Pro Optik befindet sich aktuell auf starkem Wachstumskurs. Mit seinem neuen Franchisemodell will das Unternehmen bundesweit nun zahlreiche weitere Fachgeschäfte eröffnen. Neben einem komplett überarbeiteten Webauftritt unter www.prooptik.de stellt das Unternehmen potenziellen Franchisenehmern nun auch einen neuen Movie und eine Franchisebroschüre vor. Ziel ist die Eröffnung von rund 250 neuen Fachgeschäften in den nächsten fünf Jahren. Dazu Micha S. Siebenhandl, der CEO von Pro Optik: „Wir wollen weiter stark wachsen. Dafür haben wir nun eine Reihe von Tools entwickelt, mit denen wir noch mehr traditionelle Optikerbetriebe davon überzeugen werden, mit uns zu arbeiten. Wir stellen uns dabei an ihre Seite und bieten Ihnen eine Zukunftslösung, mit der sie ihr Geschäft sogar weiter ausbauen können. Denn die Zusammenarbeit mit Pro Pptik ist immer professionell, produktiv und profitabel.“

Der Markt für Brillen und Kontaktlinsen wächst seit Jahren kontinuierlich, die Zahl der Optikerbetriebe in Deutschland dagegen ist konstant. „Wir wollen die besten Franchisegeber im Markt sein“, sagt Siebenhandl, „deshalb investieren wir auf breiter Front in Marketing und in unsere Fachgeschäfte.“