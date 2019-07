Pro Optik: Drittgrößter deutscher Augenoptiker steht zum Verkauf

Pro Optik hat Berater für die Suche nach einem Finanzpartner mandatiert.

Wie die F.A.Z. berichtete, wollen die Eigner von Pro Optik einen Finanzpartner an Bord holen und aller Voraussicht nach ihre Mehrheit abgeben. Um den Markt auszuloten, hätten sie die Investmentbank Alantra mandatiert, verlautet aus Kreisen, die mit dem Verfahren vertraut sind.

Gegründet wurde Pro Optik vor über dreißig Jahren von den Augenoptikermeistern Rainer Hildebrandt und Peter Hoppert. Sie sind immer noch Geschäftsführer – und holten sich im vergangenen Jahr einen Dritten in die Unternehmensleitung: Hannibal Zemariam, ebenfalls Augenoptikermeister und aus dem eigenen Haus kommend. Im Rückblick wird klar: Die Gründer bauten mit dieser Personalie schon einen Nachfolger auf und bereiteten vielleicht auch schon eine mögliche neue Eignerstruktur vor. Denn Zemariam soll, wie in der Branche zu hören ist, das Geschäft führen, wenn Hildebrandt und Hoppert sich operativ zurückziehen – und soll auch unter einem möglichen neuen Eigner an Bord bleiben. Genauer gesagt, wird es nach den Plänen wohl um einen Miteigner gehen, denn geplant ist dem Vernehmen nach, dass die Gründer nicht alle ihre Anteile abgeben. Aber: Der neue Investor werde wohl eine Mehrheit erwerben, ist zu hören. Eine Reihe Private-Equity-Häuser sei zu diesem Zweck schon einmal angesprochen worden, sagten Insider.

Nach Angaben von Kennern liegt die operative Marge von Pro Optik – auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) – in der Größenordnung von 14 oder 15 Prozent. Das Ebitda liege deutlich über 15 Millionen Euro, heißt es. Der neue Eigner werde wahrscheinlich ein Finanzinvestor sein.

