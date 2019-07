Pro Optik: Geordnete Nachfolge startet

Verkauf der Anteilsmehrheit

Die Gründer von Pro Optik verkaufen die Mehrheit ihrer Anteile an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Paragon Partners und an den langjährigen Mitarbeiter und Geschäftsführer Hannibal Zemariam

Peter Hoppert, Mitgründer von Pro Optik,: „Mit Paragon Partners haben wir einen erfahrenen und verlässlichen Finanzinvestor gefunden und wir werden die Mehrheit unserer Anteile an der Pro Optik Gruppe an Paragon Partners und Hannibal Zemariam verkaufen.“ Herr Zemariam, der seit 2003 bei Pro Optik angestellt ist und 2018 zum weiteren Geschäftsführer ernannt wurde, investiert gemeinsam mit Paragon Partners in das Unternehmen und führt so die eigentümergeprägte Kultur fort. Dieser Schritt ist die logische Folge der seit längerem eingeleiteten geordneten Nachfolge und Pro Optik setzt mit Herrn Zemariam auf Kontinuität in der Unternehmensführung.

Mit Hilfe von Paragon Partners ist ein geplantes beschleunigtes Wachstum und Fokus auf Expansion der Gruppe für die kommenden Jahre gesichert. Herr Zemariam hierzu: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Paragon Partners und will die Expansion der Gruppe sowohl mit dem gruppenweiten Ausrollen der in 2019 ins Produktportfolio aufgenommenen Hörgeräte, als auch durch die potentielle Übernahme kleinerer Ketten vorantreiben.“

Marco Attolini, Managing Partner von Paragon Partners, sagte: „Wir freuen uns darauf, das Management und die Mitarbeiter von Pro Optik als stabiler Haupteigentümer aktiv zu unterstützen, indem wir in das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens investieren.“

Die Gründer, Rainer Hildebrandt und Peter Hoppert, werden mit Pro Optik ebenfalls weiterhin finanziell verbunden bleiben. „Das Vertrauen unserer Partner ist uns wichtig. Deswegen werden wir weiterhin finanziell an Pro Optik beteiligt bleiben, die neuen Haupteigentümer beratend unterstützen und unseren Partnern als vertraute Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, so Hildebrandt.

Der Vollzug der Transaktion ist an die Zustimmung der deutschen Kartellbehörde gebunden, die bis Ende August erwartet wird.