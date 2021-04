Pro Optik: Größter Online-Shop für Ray-Ban und Oakley

Jede Kollektion, jedes Modell

Pro Optik baut das Angebot unter www.shop.prooptik.de weiter aus und bietet künftig den größten hybriden Online-Shop für Ray-Ban und Oakley in Deutschland an. Das heißt, dass Fans der Marken das komplette Sortiment, alle Kollektionen, jedes Modell, online shoppen können, aber zugleich von den Vorteilen des hybriden Konzepts – der Online-Liveberatung durch einen stationären Optik-Experten – profitieren. Darüber hinaus bietet der Flagship-Store in Stuttgart schon jetzt die größte stationäre Verkaufsfläche für Ray-Ban bundesweit – und die Standorte München und Konstanz sollen als weitere "gigantische Stores" folgen.

Micha S. Siebenhandl, CEO von Pro Optik: „Ein riesiges Angebot an Qualitätsprodukten und unser einzigartiger First-Class-Service – das zeichnet Pro Optik schon immer aus. Mit unserem Online-Shop bringen wir dieses Konzept – zusätzlich zu unseren über 150 Fachgeschäften und den Flagship-Stores – online auf die Straße und wir sind sehr stolz, dass wir unseren Kunden das deutschlandweit größte Portfolio dieser coolen Marken offerieren können. Unser Motto lautet: Wo Pro Optik draufsteht, ist Ray-Ban und Oakley drin – und zwar in einer Auswahl, wie nur wir sie bieten.“

Mit diesem Coup will Pro Optik wieder einmal neue Maßstäbe setzen. Erst Ende 2020 hatte das Unternehmen die Co-Branding-Marke Pro Glas by Rodenstock eingeführt. Damit bietet es als einziger Anbieter Premium-Gläser des deutschen Glasherstellers als Eigenmarke. Und auch für die Zukunft hat das Unternehmen große Pläne. So soll das Fachgeschäftsnetzwerk bis 2025 auf rund 350 Stores aufgestockt, zahlreiche Standorte um Pro Optik Hörzentren erweitert und das Online-Angebot weiter ausgebaut werden.