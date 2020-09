Pro Optik: Neuer CFO

Dr. Gerd Kaufmann übernimmt Führungsposition bei Pro Optik

Pro Optik hat Dr. Gerd Kaufmann als neuen CFO verpflichtet. Der promovierte Wirtschaftsexperte wird ab Oktober alle strategischen und operativen Finanzaktivitäten des expandierenden Unternehmens verantworten. Der Topmanager blickt auf eine Karriere in der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung zurück. Darüber hinaus verantwortete er in mehreren Führungspositionen die Professionalisierung und das Wachstum von Handels- und Industrieunternehmen.

Dr. Kaufmann absolvierte sein Diplom-BWL-Studium an der Universität Köln und trägt einen Doktortitel der University of Portsmouth in Business Administration. Nach seinem Berufseinstieg im Jahr 2003 bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war der Diplom-Kaufmann in mehreren verantwortlichen Positionen bei international bekannten Consulting- und Beteiligungsgesellschaften tätig, unter anderem für EY, PwC und Porsche Consulting, sowie jeweils als Interims-CFO bei BluO International Affiliates und Arques Industries. Unmittelbar vor seinem Wechsel zu Pro Optik fungierte er als Geschäftsführer bei Bielomatik Leuze.

CEO Micha S. Siebenhandl freut sich über die Verpflichtung des Neuzugangs: „Herr Kaufmann passt wirklich hervorragend zu uns. Er hat nicht nur Erfahrungen als langjähriger Manager in der Unternehmensberatung, sondern auch bereits mehrere Geschäftsführungspositionen in unterschiedlichen Branchen bekleidet. So kennt er die Zusammenhänge in großen und expandierenden Firmen wie Pro Optik. Unsere interne Philosophie heißt: professionell, produktiv und profitabel – genau dieses Motto wird Dr. Kaufmann perfekt umsetzen.“