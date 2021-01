Pro Optik: Neuer Onlineshop

Erster Onlineshop mit qualifizierter Liveberatung überhaupt

Brillenfassungen und passende Gläser für jeden Typ, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen mit Beratung von Optikermeistern und Experten. Der Kundenservice, den es bei Pro Optik bereits von jeher in den Niederlassungen gibt, ist jetzt auch digital möglich. Denn ab sofort ist das Unternehmen auch mit dem ersten Optik-Onlineshop mit Liveberatung präsent.

Micha S. Siebenhandl, CEO von Pro Optik: „Pro Optik zeichnet sich von jeher durch das außergewöhnliche Know-how seiner Experten in den Fachgeschäften in ganz Deutschland aus. Mit unserem neuen Onlineshop ist es gelungen, diese Expertise auch online zu bieten, nämlich immer dann, wenn der Kunde Unterstützung beim Konfigurationsprozess benötigt oder Fragen zum Produkt hat. Unser System routet die Anfrage dann zu einem freien Experten in einer Filiale in Deutschland. Damit bieten wir wieder einmal einen deutlichen Mehrwert.“

Laut Siebenhandl biete der Onlineshop ein gutes Zusatzangebot zu den Pro Optik-Fachgeschäften, die auch im Lockdown regulär geöffnet sind. „Bei unserem Onlineangebot haben wir uns auf die beliebtesten und besten Modelle jeder Kategorie konzentriert, um auch eine schnellstmögliche Konfiguration und Lieferung zu gewährleisten.“ Weil die Anpassung von Gleitsichtgläsern besonderes Know-how und Fingerspitzengefühl vor Ort erfordert, ist online ausschließlich die Konfiguration von Einstärkenbrillen möglich.

Außerdem bietet der Onlineshop auch ein umfangreiches Portfolio an Kontaktlinsen, Pflegemitteln und Sonnenbrillen angesagter Marken. Virtuelle Anproben und, laut Anbieter, "extrem schnelle Lieferzeiten" runden das Angebot ab.