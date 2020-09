Pro Optik: Neues Corporate Design

Dachmarke im neuen Glanz

Die Optikergruppe Pro Optik wird in diesem Jahr 33 Jahre alt und hat nun das Corporate Design überarbeitet. Ziel war es, den zahlreichen Einzelmarken ein einheitliches Markendach zu verleihen. Das neue Logo ist ein Redesign der bestehenden Wort-Bild-Marke und fällt durch die Pro Optik Erkennungsfarbe Orange besonders auf. Alle Untermarken des Unternehmens, wie das Pro Optik Hörzentrum oder das Veranstaltungsformat „The Brain“ wurden in ein harmonisches Gesamtkonzept eingebracht. Gleichzeitig wird die beliebte Pro Optik Akademie umbenannt in Pro Optik Campus. Die neue Wortmarke wird nun sukzessive in allen Fachgeschäften und Touchpoints umgestellt.

„Die Marke Pro Optik hat eine hohe Popularität im Markt. Mit dem neuen Corporate Design wollen wir unsere Markenidentität beibehalten, die Marke aber gleichzeitig etwas wertiger, moderner und frischer machen“, beschreibt CEO Micha S. Siebenhandl die Motivation zum Redesign.

Durch das einheitliche Corporate Design für die Dachmarke und alle Untermarken werden künftig die einzelnen Elemente sauber in der Kommunikation geordnet und zukunftsfähig aufgestellt – ganz im Sinne der internen Philosophie: professionell, produktiv und profitabel.