Pro Optik: Pro Sun by Franziska Knuppe

Neue Sonnenbrillenkollektion

Mit Pro Sun by Franziska Knuppe bringt Pro Optik eine neue Sonnenbrillenkollektion auf den Markt. Mit den neuen Sonnenbrillen tut der Endverbraucher auch noch etwas Gutes. Unter dem Motto „Brillen mit Herz“ spendet Pro Optik für jedes verkaufte Modell 1 Euro an „Ein Herz für Kinder“ und unterstützt damit Kinder und Familien in Not.

Franziska Knuppe: „Es war schon immer mein Traum, Sonnenbrillen zu gestalten – für unterschiedlichste Looks und ganz nach meinem Geschmack. Dass ich das nun gemeinsam mit Pro Optik tun konnte und meine eigene Kollektion herausbringen durfte, macht mich superglücklich. Ich hoffe, dass alle Mädels genauso viel Spaß wie ich dabei haben, diese tollen Brillen zu tragen.“

Die Kollektion umfasst fünf aufregende Vollrand-Acetat- und 4 Vollrand-Metall-Brillen in unterschiedlichen Farben und Formen. Die Modelle sind ab 1. Juni 2021 in allen Pro Optik Fachgeschäften in Deutschland und im Onlineshop erhältlich.