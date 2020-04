Pro Optik Ratingen: Neue Brillen für die Helden in der Krise

Ein Geschenk für unsere Helden!

Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, nicht nur einen kühlen Kopf, sondern auch einen klaren Blick zu bewahren. Mit einer besonderen Aktion bedankt sich Pro Optik bei den Helden der Krise und schenkt allen Ärztinnen und Ärzten sowie den Pflegekräften in Deutschland Brillen mit Gläsern in Sehstärke.

Micha S. Siebenhandl, neuer CEO von Pro Optik: „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wir – die gesamte Pro Optik Gruppe mit unserem Management und allen Mitarbeitern – wollen ein echtes Zeichen setzen, im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen und zeigen, dass es jetzt ganz besonders auf den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ankommt.“ Die Aktion gilt befristet bis zum 15. Mai 2020. Berechtigt sind rund 500.000* Ärztinnen und Ärzte und knapp 1,1 Millionen* Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland.

Dabei hat sich das Unternehmen keine Maximalgrenze an Brillen gesetzt, sondern wird jeden Interessierten aus dem Gesundheitswesen im Aktionszeitraum versorgen. Die Aktion gilt für Fassungen aus den Kollektionen Selectra, Backstage, Gasolino, Joe´s, Onkels, Laura M., Claudio Lopez und Stan O’Brian mit Pentax Gläsern. Siebenhandl erklärt: „Das Einzige, was die Begünstigten bei uns vorlegen müssen, ist ein Beschäftigungsnachweis bzw. ein Beleg über die Ausübung des Arzt- oder Pflegeberufs.“

Die Aktion gilt in allen teilnehmenden Fachgeschäften der Pro Optik Gruppe, die aktuell geöffnet haben.

*Anzahl Ärztinnen/Ärzte bzw. Pflegekräfte in Deutschland gemäß Bundesärztekammer und Bundesgesundheitsministerium