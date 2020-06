Pro Retina: Nächster Meilenstein für LHON Register

35. Patient beteiligt sich an der Studie zur Erforschung der seltenen Erkrankung

Die Selbsthilfevereinigung für Menschen mit Netzhauterkrankungen Pro Retina hat bekannt gegeben, dass ein weiterer Meilenstein in der 2018 gestarteten Registerstudie zur Erforschung der seltenen Erkrankung Lebersche Hereditäre Optikus-Neuropathie (LHON) erreicht wurde. Aktuell konnte der 35. Patient im LHON Register in der Augenklinik in Münster eingegeben werden.

Von der seltenen Erkrankung LHON sind schätzungsweise 30.000 bis 50.000 Menschen in Deutschland betroffen; jährlich kommen hierzulande ungefähr 40 Neuerkrankungen hinzu, hauptsächlich sind Männer betroffen. Weltweit leiden etwa 200.000 Menschen an der seltenen Erkrankung, die durch eine Mutation eines speziellen Abschnitts der mitochondrialen DNA (mtDNA) hervorgerufen wird. Die Sehprobleme treten plötzlich auf und können innerhalb weniger Wochen bei beiden Augen einen hochgradigen Sehverlust entwickeln. Nur in einigen, aber eher seltenen Fällen, kann es auch zu einem spontanen Wiedererlangen des Sehvermögens kommen.

Das LHON Register erfasst epidemiologische Informationen über die Häufigkeit sowie Verbreitung von LHON und deren Krankheitsverlauf. Die Daten sollen nicht nur helfen, die Erkrankung besser zu verstehen. Diese können auch dazu dienen, Therapiemöglichkeiten zu verbessern. Erfasst werden die Patientendaten über spezialisierte LHON Zentren in den Universitätskliniken Bonn, Gießen, Göttingen, Münster, Regensburg, Tübingen und Würzburg.

„Weitere Kliniken sind in juristischer Vorbereitung und schließen sich hoffentlich bald dem LHON Register an“, sagt Dr. Sandra Jansen, Koordinatorin des Patientenregisters bei Pro Retina Deutschland. Interessierte LHON-Betroffene können sich gerne an sie wenden, um mit den beteiligten Augenkliniken in Verbindung zu kommen.