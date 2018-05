Progear / Pricon: Partnerschaft bekannt gegeben

Zusammenarbeit für mehr Sicherheit

Die Marke Progear steht weltweit für sicheres Sehen bei sportlichen Aktivitäten. Seit 2010 bietet Progear Produkte für aktive Menschen. Das Angebot umfasst die drei Bereiche Eyeguard (Sportschutzbrillen), Sportshades (Sport- & Schwimmbrillen) und Optical (sportlicher Lifestyle).

Die Erfolgsgeschichte in Deutschland weiterzuschreiben hat sich Pricon als neuer Distributor zur Aufgabe gemacht. „Die Progear-Produkte fügen sich optimal in unser Sortiment ein. Denn auch bisher setzen wir auf Brillen im Sportbereich, die nicht nur cool aussehen, sondern auch optimalen Schutz bieten. Und das nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder!“, erklärt Matthias Köste, Geschäftsführer Pricon. Dass die Sicherheit der Kinder Progear und Pricon gleichermaßen besonders am Herzen liegt, lässt sich an den Ergebnissen des RUB-Schulsportbrillentests ablesen.

Mehr Informationen stehen in Kürze über das pricon.one-Bestellportal sowie ab sofort über die kostenlose Pricon-Hotline unter 0800 – 74 30 084 zur Verfügung.