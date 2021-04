Puma: Frühjahr/Sommer Kampagne 2021

„Only See Great“

Die neue Frühjahr/Sommer 2021 Eyewear Kampagne von Puma steht unter dem Motto "Only See Great" und vermittelt Optimismus, Hoffnung und Glaube an sich selbst.

Die für den Sportartikelhersteller charakteristische Mischung aus Funktionalität und trendigem Design wird in einer Reihe von Bildern und Videos mit dem FC Bayern München Fußballer Eric Maxim Choupo-Moting und der Fitness-Influencerin Emilia zum Ausdruck gebracht, die dazu ermutigen sollen, im Sport so wie im Leben jedes Hindernis und jede schwierige Situation zu überwinden, indem man seine eigene Größe findet und sich immer wieder zu neuen Höchstleistungen motiviert. Passend zu dieser dynamischen Botschaft sind die stromlinienförmigen Fassungen der Brillen aus leichten Materialien und mit markanten Profilen, die Funktionalität mit Modernität vereinen. Kautschuk-Details und verspiegelte Gläser werden mit dem unverkennbaren Puma-Logo ergänzt.

Zusammen mit den Testimonials Emilia und Choupo-Moting möchte Puma dazu animieren, ganz nach dem Motto "Only See Great", immer das Beste zu geben, ob nun bei großen Veranstaltungen oder einfach nur beim Genießen des Augenblicks.