Ralf Gotter geht zu Bausch + Lomb

Commercial Director Vision Care

Ab sofort übernimmt Ralf Gotter den Geschäftsbereich Vision Care als Commercial Director D-A-CH bei Bausch + Lomb. Ralf Gotter bringt vielfältige Management- und Markterfahrungen in der Medizintechnik und Gesundheitsindustrie zu Bausch + Lomb. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er in verschiedenen leitenden Positionen in Vertrieb und Marketing tätig, unter anderem bei Handicare, Beiersdorf, Degussa Dental sowie bei Johnson & Johnson Medical und Stanley Healthcare. „Wir freuen uns, mit Ralf Gotter eine erfahrene Fach- und Führungspersönlichkeit für unser Vision Care Team gewinnen zu können. Die Nähe zu unseren Kunden ist uns besonders wichtig. Mit seiner umfassenden Branchenkenntnis wird Ralf Gotter daran anknüpfen und den Wachstumskurs dieses Geschäftsbereiches weiter vorantreiben“, so Rienk Keuning, Interims-General Manager Bausch + Lomb D-A-C-H.