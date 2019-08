Redakteur/in für den FOCUS gesucht

Augenoptik ist spannend; wir schreiben seit 38 Jahren darüber. Schreiben Sie mit und werden Sie Redakteur/in!

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n:

Augenoptiker/in oder Redakteur/in

(Meister, Dipl.-Ing, B.Sc. M.Sc, Geselle)

Hier können Sie Ihren Horizont in einem kreativen Arbeitsumfeld erweitern, Kontakte zu Experten aus der augenoptischen Industrie aufbauen, die Branche mit all ihren Facetten kennenlernen und auf augenoptischen Fachmessen oder Kongressen tief in die Fachwelt der Augenoptik eintauchen.

Wir erwarten beste Kenntnisse der deutschen Sprache und Orthografie, kreatives Denken und Handeln; Neugier, Flexibilität, Lernbereitschaft und Interesse, den Beruf aus einer anderen Perspektive zu sehen und zu beschreiben. Gute englische Sprachkenntnisse sind erwünscht.

Ihre Aufgaben:

selbständige Recherche und Konzeption von Redaktionsarbeiten für den FOCUS

Betreuung wiederkehrender Rubriken

Kommunikation mit nationalen und internationalen Autoren

Übernahme organisatorischer Tätigkeiten und Koordination redaktioneller Prozesse

Besuch von Messen und anderen Redaktionsterminen im In-und Ausland

Ihr Profil:

Sie sind Augenoptiker/in, sind textsicher und haben ein besonderes Schreibtalent oder Sie sind Redakteur/in mit ausgeprägter Neugierde auf die Welt der Augenoptik

Sie sind motiviert gelegentliche Dienstreisen im In-und Ausland durchzuführen

Sie arbeiten selbständig, verantwortungsbewusst und sind teamfähig

von Vorteil sind zudem Erfahrungen in: Print, Social Media, Fotografie, Englisch

Sie haben einen PKW-Führerschein

Wir bieten:

Mitarbeit in einem hochmotiviertem Team

flexible Arbeitszeiten

Homeoffice (in Absprache)

modernen Arbeitsplatz

intensive Einarbeitung

leistungsgerechte Bezahlung

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung an:

Silke Sage (.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen))



FOCUS – Das Magazin für den erfolgreichen Augenoptiker

Alte Kölner Straße 33

40885 Ratingen



Der FOCUS gehört zu einem Fachverlag, der verschiedene Printzeitschriften zu den Themengebieten Augenoptik, Optometrie und Ophthalmologie herausgibt. Alle Zeitschriften des Verlages richten sich ausschließlich an ein Fachpublikum. Zu den Lesergruppen zählen Augenoptiker, Augenärzte und die augenoptische Industrie.



We publish:

FOCUS

EURO-FOCUS-NetNews. www.euro-focus.de

DER AUGENSPIEGEL www.augenspiegel.de

MAFO www.mafo-optics.com

Global CONTACT www.global-cl.com

OptoIndex Ophthalmics www.opto-index.de/ao

OptoIndex Photonics www.opto-index.de/ot

OphthalmoIndex www.opthalmo-index.de