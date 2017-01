R+H: Auszeichnung für klinische Studie der EAH Jena

Preisverleihung des Rupp + Hubrach - Preises auf der Opti

Gutes Sehen in der Dämmerung und in der Nacht ist aktuell das große Thema der Brillenglasindustrie.

Aber gibt es außer Glasdesign und Filter noch weitere Möglichkeiten, das Sehen in der Dunkelheit zu verbessern?

Eine klinische Studie von Philipp Hessler, M.Sc. Optometrie / Vision Science der EAH Jena sagt „Ja“ und wird dafür mit dem Rupp + Hubrach-Preis für Augenoptik 2016 ausgezeichnet.

Die Preisverleihung findet beim diesjährigen Opti-Forum am Sonntag, 29. Januar 2017,11.00 -11.25 Uhr statt.