R+H / Funk Optik: Spannende Informationsveranstaltung

Branchentreffen mit Signalwirkung

Rund 60 Augenoptiker erlebten am 26. September im Funk Optik Sehzentrum Kinsau einen ebenso informativen wie spannenden Abend. Gastgeber Dieter Funk und Rupp + Hubrach empfingen ihre Gäste aus ganz Deutschland in der 2.100 qm großen, international renommierten Brillen-Manufaktur. In den 2017 neu eröffneten Produktions- und Geschäftsräumen konnten sich die Teilnehmer zunächst anschaulich über die augenoptische Technologie von Luneau und die neueste Glastechnologie von Rupp+Hubrach (R+H) informieren. In den anschließenden Führungen durch die Brillen-Manufaktur erfuhren sie dann hautnah, mit wie viel Sorgfalt und höchster Präzision dort die Brillen hergestellt werden.

Es folgten drei informative Kurzvorträge. Den Anfang machte Thomas Pfanner, Verkaufsleiter Deutschland, Österreich und Luxemburg bei R+H, der die Marktentwicklungen und -chancen beleuchtete und Konzepte vorstellte, wie Augenoptiker die Potenziale gemeinsam mit R+H heben können. Fritz Passmann, Dozent für Augenoptik, stellte dann präzise Wellenfrontmessung mit der optimalen Geräteausstattung vor, perfekt gepaart mit individueller Beratungsleistung. Last but not least appellierte Dieter Funk, der selbst eigene hochwertige Fassungskollektionen designt und produziert, in seinem emotionalen Vortrag an die Teilnehmer: „Werden Sie Brillenmacher - ein nicht mehr existierender Beruf mit Zukunft“.

All das bot den Teilnehmern viel Gesprächsstoff während des gemeinsamen Abendessens, bevor die ereignisreiche Veranstaltung mit einem weiteren Highlight ausklang: Der bekannte Wirtschaftsprofiler und Mentalist Mark T. Hofmann gab in seiner unterhaltsamen Show Einblicke in seine faszinierende Kunst, Menschen zu lesen und zu überzeugen. Dem begeisterten Publikum präsentierte er überzeugend, wie er die Gedanken seiner Zuschauer liest und voraussagt, was diese als nächstes tun werden. „Die Kombination von R+H, Luneau als Vorreiter in Sachen Wellenfront-Technologie und wir als Brillenmacher war perfekt“, so Dieter Funk. „Diese Veranstaltung hat allen richtig viel Spaß gemacht und sollte Signalwirkung für unsere Branche haben.“