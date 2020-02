R+H: Startschuss für große Crossmedia-Kampagne

Marcel Reif als SiiA-Markenbotschafter in der Hauptrolle

Die neue groß angelegte Crossmedia-Kampagne von R+H startet im Februar mit einem Mix aus äußerst kurzen Spots (8 bis 15 Sekunden) und längeren Videos (1:30 bis 2:00 Minuten). Darin zu sehen ist Marcel Reif als neuer SiiA-Markenbotschafter. Während Marcel Reif in den rund 20 „Shorties“ mit kurzen, starken Statements neugierig auf mehr Informationen macht, erzählt er in den insgesamt sechs längeren Clips jeweils eine informativ-unterhaltsame Story. Die Clips enden jeweils mit einem klaren Bekenntnis zum stationären Fachhandel und somit der klaren Empfehlung, sich von einem Augenoptiker vor Ort kompetent beraten zu lassen. „Das ist für uns eine der wichtigsten Botschaften der Filme und der gesamten Kampagne“, so Frank Lindenlaub.

Augenoptiker können sechs der insgesamt 20 ‚Shorties‘ und drei der insgesamt sechs längeren Clips auswählen und durch R+H individualisieren lassen. „Unsere Partner können unsere Filme zu ihren Filmen machen“, beschreibt Sandra Schlegel, Leiterin Trade Marketing bei R+H, das angebotene Mediapaket für die Optiker. „Wir individualisieren die von ihnen ausgesuchten Filme mit ihrem Logo und ihren Kontaktdaten. Damit wird Marcel Reif Botschafter für den jeweiligen Optiker, der als Absender am Filmende eingeblendet wird, und schafft Aufmerksamkeit für das SiiA-Angebot vor Ort.“

Ab Mitte Februar ist R+H mit den Clips deutschlandweit auf YouTube, Facebook, Instagram u.v.m. präsent. Verlinkt werden die Videos und Anzeigenbanner mit der SiiA-Landingpage, auf der interessierte User alles zu SiiA erfahren und über die integrierte Optikersuche direkt in die Geschäfte der Partner-Augenoptiker gelenkt werden sollen.

Die Botschafter-Kampagne mit Andreas Kieling erzielte auf diese Weise mit etwa 700.000 YouTube-Aufrufen, erreichte zirka 3,5 Mio. Menschen und führte zu rund 2.000 Klicks auf die Optikersuche. Frank Lindenlaub: „Wir haben uns diesmal ein noch höheres Ziel gesetzt. In drei Kampagnenphasen wollen wir bis Jahresende 90 Mio. Impressions erzielen und mindestens 5 Mio. Menschen erreichen.

Und noch eine weitere Neuheit bietet Rupp + Hubrach seinen Kunden: In der Optikersuche auf der SiiA-Landingpage und der R+H-Website kann man nun direkt einen Termin bei dem Optiker seiner Wahl anfragen.