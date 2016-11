Rodenstock: 140 Jahre Jubiläum

Ein Jubiläumsjahr voller vollkommener Momente des Sehens

„Das System des Sehens in seiner Gesamtheit verstehen“: Mit diesem Anspruch von Josef Rodenstock und einer darauffolgenden Sensation – der ersten eingefassten Brille der Neuzeit – begann vor 140 Jahren in Würzburg die Geschichte des nun weltweit agierenden Unternehmens. Mit der Fachmesse Opti startet Rodenstock in das Jubiläumsjahr und feiert gemeinsam mit Augenoptikern und der Öffentlichkeit „vollkommene Momente des Sehens“

Eines der Highlights des Jubiläumsjahres ist die limitierte Jubiläumsfassung mit dem Namen „Meisterwerk“, die auf der Fachmesse Opti präsentiert wird. Sie steht mit ihrem zeitlosen und eleganten Stil für 140 Jahre Ingenieurskunst von Rodenstock. Die Brille im Panto-Shape ist aus Titan gefertigt und mit feinen Ziselierungen veredelt. Ein spezielles 140 Jahre Rodenstock Brillen-Etui betont die Exklusivität der Brille.

Zeitgleich zur Opti wird die Ausstellung „How We See the World“ im neuen Münchner Kunst-Hot-Spot „museum of urban and contemporary art“ (MUCA) Geschichte und Visionen von Rodenstock erlebbar machen. Ergänzt wird die Ausstellung durch das gleichnamige Buch, das in Zusammenarbeit mit dem Verlag teNeues entstand.

Darüber hinaus können sich Augenoptiker das ganze Jubiläumsjahr hinweg auf vielfältige unterstützende Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen freuen. Eine umfangreiche Kommunikations-Kampagne mit TV- und OnlineMediaschaltungen, einer Website sowie umfangreiche PR- und Social Media-Aktivitäten und ein internationales Gewinnspiel schaffen zusätzlich Frequenz am Point of Sale.