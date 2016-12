Rodenstock: Auszubildende ist Bundesbeste

Maria Sitzberger erreicht bundesweit die besten Prüfungsergebnisse

In ihrem Ausbildungsberuf als Verfahrensmechanikerin für Brillenoptik hat Maria Sitzberger bundesweit das beste Prüfungsergebnis erreicht. Für diese überragende Leistung durfte sie bei der Gala der Bundesbesten in Berlin die Glückwünsche der Familienministerin Manuela Schwesig und von DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer entgegennehmen.

In Begleitung ihres Ausbildungsleiters Josef Zellner und ihrer Eltern ist Maria Sitzberger nach Berlin gefahren, um diese besondere Auszeichnung in festlichem Rahmen zu feiern. Moderatorin Ruth Moschner hat durch das Programm geführt und auch Maria Sitzberger zu ihrer Berufsausbildung bei Rodenstock interviewt.

Die Azubis im Engineering Center Regen erzielen immer wieder Top-Ergebnisse bei den Abschlussprüfungen. Aber das bundesweit beste Prüfungsergebnis war auch hier Neuland. “Das ist etwas Außerordentliches und verdient besondere Anerkennung”, lobt auch Werkleiter Karl Rahn die Leistung von Maria Sitzberger. Auch das Unternehmen ist für das vorbildliche Engagement in der Ausbildung vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ausgezeichnet worden. Das freut alle, die sich in der beruflichen Ausbildung engagieren und spornt auch für die Zukunft zu einer weiterhin hohen Qualität in der Ausbildung an.

Seit Abschluss der Ausbildung ist Maria Sitzberger in der Rezeptglasfertigung im Bereich Fläche beschäftigt, um Erfahrung für ihren weiteren Berufsweg zu sammeln. Durch die Vielseitigkeit des Ausbildungsberufes, ist bei der weiteren Entwicklung der Weg in unterschiedlichste Fachbereiche offen. Motiviert durch das Top-Ergebnis in der Ausbildung hat sich Maria Sitzberger entschlossen, berufsbegleitend gleich eine Fortbildung zur Technikerin anzuschließen.