Rodenstock: BIG-Endkunden-Kampagne startet im Handel

Kampagne zu biometrischen Gleitsichtgläsern an Corona-bedingte Herausforderungen angepasst

Bereits zur Opti 2020 hat Rodenstock seine neue Unternehmensphilosophie B.I.G. vision for all präsentiert. Wie nun mitgeteilt wurde, startet im Mai die aufgrund der Corona-Pandemie verschobene, begleitende Endkundenkampagne. Diese soll die Expertise als biometrischer Gleitsichtexperte der Partneraugenoptiker an den Endkunden kommunizieren.

Um der aktuellen Situation mit verstärkten Hygienebestimmungen und dem veränderten Konsumverhalten Rechnung zu tragen, wurde die Kampagne im Rahmen der Initiative #stärkerzusammen angepasst. So wird nun explizit auf die Einhaltung aller Hygienestandards hingewiesen und ein Privattermin angeboten.

„Sicherheit und Vertrauen schenken Fachoptiker ihren Kunden jeden Tag - Mehrwerte schenken wir Ihren Kunden mit B.I.G. Vision® - biometrischen Gleitsichtgläsern. Auch in herausfordernden Zeiten stehen wir Optikern mit unserem Produktangebot - aber insbesondere mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative #stärkerzusammen zur Seite“, sagt Frank Dekker, Vice President DACH Rodenstock.

Die aktuelle Kampagne will starke Argumente für den Verkauf hochwertiger Gleitsichtgläser liefen. Alle Marketing-Materialien (bspw. ein Direktmailing, Zeitungsbeileger oder eine Anzeigenvorlage) sollen neugierig machen und zum Besuch im stationären Fachhandel aktivieren. Als besonderes Highlight unterstützt Rodenstock Augenoptiker im Rahmen der Kampagne mit einem attraktiven Zweitbrillenangebot – für den Arbeitsplatz im Home-Office, oder auch einer Sonnenbrille mit biometrischen Sonnenbrillengläsern.