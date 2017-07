Rodenstock: Erstes Patent vor 138 Jahren

Eine Reise durch die Zeit

Am 18. Juli 1879 meldete Josef Rodenstock sein erstes Patent für die „Neuerungen an Augengläsern“ an.

Die Erfindung war so einfach wie genial: Weil Brillengläser damals erheblich kleiner waren als heute, lagen die Ränder sehr viel stärker im Blickfeld und ihre Reflexe störten sehr. Josef Rodenstock schliff eine Nut in den Rand der Brillengläser, färbte diese schwarz und unterdrückte auf diese Weise die störenden Reflexe an den geschliffenen Rändern.

Damit legte Josef Rodenstock den Grundstein des bis heute anhaltenden Innovationsgeistes des Brillenglasherstellers.