Rodenstock: Hochwertig Verkaufen mit BrillenLust

Neues attraktives Brillenfinanzierungs-Angebot vorgestellt

Rodenstock feiert 140-jähriges Bestehen und bietet seinen Kunden ein attraktives Angebot für eine intelligente Brillenfinanzierung.

Diese bietet ein attraktives Finanzierungsmodell mit flexiblen Laufzeiten und ohne Einschränkung der Zielgruppe. Konkret umfasst dieses Angebot 3,99% Händlergebühr bei Finanzierungsverträgen mit 6, 12 oder 24 Monaten Laufzeit. Das zinslose Finanzierungsangebot durch die Ikano Bank erleichtert dem Endkunden den Kauf aller für ihn benötigten Brillen. Der Endkunde muss im Antragsformular nur wenige Eckdaten angeben (keine Auskunftspflicht bezüglich Arbeitsverhältnis, Gehalt etc.) und die Finanzierung ist an keine weiteren Finanzprodukte gekoppelt.

Der Augenoptiker geht keinerlei Risiko ein, denn die Auszahlung an den Augenoptiker erfolgt i.d.R. innerhalb von nur 3 Tagen nach Antragstellung bzw. Warenübergabe. Nach Ablauf der Finanzierung bringt ein Coupon der Bank den Endkunden zurück zum Augenoptiker, wo dieser ohne erneute Bonitätsprüfung eine Folgefinanzierung für eine neue Brille abschließen kann.

„Mit der Rodenstock BrillenLust kann der Augenoptiker für seine Kunden die für sie ideale Sehlösung bieten. Das Resultat? Begeisterte und treue Kunden, die mit Lust und Freude Brille tragen“, so Detlef Göttlich, Geschäftsführer DACH bei Rodenstock.