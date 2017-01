Rodenstock: How We See the World

Ausstellung im “museum of urban and contemporary art” in München

Die Ausstellung „How We See the World“ macht ab 29. Januar im neuen Münchner Kunst-Hot-Spot „museum of urban and contemporary art“ (MUCA) die Geschichte des Sehens erlebbar. Die Stationen und Exponate erzählen von technischen Meisterleistungen, von den Menschen, die sie ermöglichen, von den Emotionen und den Visionen, die sie antreiben.

„Immer, wenn wir die Geschichte von Rodenstock erzählen, sind die Zuhörer begeistert. Das war für uns Grund genug, in die Archive zu gehen und tiefergehend zu recherchieren.“, so Kilian Manninger, Vice President Global Marketing Communications. „Nachdem wir festgestellt haben, wie viel außergewöhnliches Material wir haben, konnten wir schlichtweg nicht mehr anders, als eine Ausstellung zu organisieren und damit unser Erbe zu feiern.“

Dabei beschränkt sich die Ausstellung keineswegs auf die Vergangenheit – vielmehr werden aktuelle Trends und Visionen im Bereich Sehen beleuchtet und interaktiv dargestellt. Ein Rundgang ermöglicht Besuchern unter anderem, ein original Rodenstock Race Car zu sehen, über 50 verschiedene Brillen aus vergangenen Jahrzehnten aufzuprobieren oder in sogenannte Guckkästen einzutauchen, die den Besuchern eine Idee davon geben, wie sie mit -5 Dioptrien sehen würden. Ein ganz besonderes Exponat feiert die Jubiläumsbrille „Meisterwerk“. Interpretiert von einem Street Art Künstler erscheint sie in einem komplett neuen Licht.

Die Ausstellung im Überblick

29. Januar bis 5. Februar 2017

Täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet (außer dienstags).

Der Eintritt ist kostenlos.