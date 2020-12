Rodenstock: Neue B.I.G.-Kampagne

Start der Kampagne „Gute Vorstätze“ zum Jahresauftakt

Nach dem großen Erfolg der B.I.G.-Kampagne im Herbst startet Rodenstock ab sofort mit der Kampagne „Gute Vorsätze“

Das Jahr 2020 war bewegend und herausfordernd für die gesamte Augenoptik-Branche. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich Augenoptiker mit dem richtigen Marketing-Mix nicht nur vom Wettbewerb abgrenzen, sondern sich seit der Covid-19 Krise auch nachweislich besser entwickeln als der Markt.

Grund genug für Rodenstock, mit seinen Partnern tatkräftig in das neue Jahr 2021 zu starten und ein attraktives Werbepaket anzubieten: Anzeigen in diversen Formaten zur Platzierung in lokalen Medien, ein Direktmailing mit drei unterschiedlichen Gutscheinen sowie ein umfangreiches Online-Package, das Banner, Social Media und Website-Vorlagen beinhaltet. Mit einem ausgeklügelten Marketing-Plan für das Jahr 2021 können Rodenstock Partner bereits jetzt ihre Marketingmaßnahmen zu biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock für das gesamte Jahr planen und sich in 2021 wieder erfolgreich als biometrischer Gleitsicht-Experte positionieren.

Bei Fragen können sich interessierte Augenoptiker an Ihren Vertriebsrepräsentanten wenden oder sich unter http://www.rodenstock.net über die Kampagne „Gute Vorsätze“ informieren.