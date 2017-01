Rodenstock: Neuer Leiter im Bereich Forschung und Entwicklung

Dr. Dietmar Uttenweiler übernimmt zusätzliche Abteilung

Rodenstock besetzt den Bereich Forschung und Entwicklung neu. Zum 1. Januar 2017 übernahm Dr. Dietmar Uttenweiler die Leitung der Abteilung. In dieser Funktion verantwortet er weiterhin die Geschäftseinheit Brillenglas bei Rodenstock, die er seit 2011 leitet. In seiner neuen Position wird er insbesondere für die enge Vernetzung der beiden Geschäftsbereiche zuständig sein.

Als Head of Research Optics bei Rodenstock verantwortete Dr. Uttenweiler in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Produktenwicklungen und Innovationen im Bereich Brillenglas. Im Jahr 2011 übernahm er die Verantwortung für die Strategic Business Unit Brillenglas. Seit 2017 leitet Dr. Dietmar Uttenweiler auch den Bereich Forschung und Entwicklung und zeichnet sich somit verantwortlich für das Produktmarketing und -management sowie für die strategische Weiterentwicklung des Bereichs Brillengläser weltweit.

Bevor Dr. Uttenweiler im Jahr 2003 zu Rodenstock kam, habilitierte er an der Medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in Physiologie und Biophysik und forschte und lehrte im interdisziplinären Bereich der Optik und Physiologie. Im Anschluss an sein Physikstudium in Deutschland und England promovierte er im Fachbereich Physik.

Dr. Uttenweiler folgt in der Position des Leiters im Bereich Forschung und Entwicklung auf Dr. Werner Müller, der die Position seit 1996 innehatte und Ende des Jahres 2016 in den Ruhestand getreten ist.