Rodenstock: Start der B.I.G.-Herbstkampagne

„250.000 perfekte Augenblicke“ als Argumente für biometrische Gleitsichtgläser

Die neue B.I.G.-Herbstkampagne „250.000 perfekte Augenblicke“ will mit faszinierenden Fakten das Sehen als Ganzes beleuchten und starke Argumente zum Thema biometrische Gleitsichtgläser liefern. Im Fokus der Kampagne steht die Zahl 250.000 – denn so oft bewegen sich unsere Augen an einem Tag.

Kampagnenpakete für den Augenoptiker

Mit biometrischen Gleitsichtgläsern sowie der Auszeichnung als „biometrischer Gleitsichtexperte“ ermöglicht Rodenstock seinen Kunden, sich vom Wettbewerb im lokalen Umfeld klar zu differenzieren. Um das an den Endkunden zu kommunizieren, haben teilnehmende Augenoptiker die Wahl zwischen dem Neukunden- und Bestandskunden-Paket mit zubuchbarem Image-Package. Das Neukunden-Paket nutzt das Potenzial der Alleinstellung des Augenoptikers, um neue Kunden verstärkt ins Geschäft zu lenken. Der Augenoptiker kann zwischen einer individualisierten Zeitungsbeilage in einer lokalen Zeitung oder der individualisierten B.I.G. Kundenzeitung wählen. Zusätzlich enthalten ist eine Anzeigen-Vorlage zur Schaltung in lokalen Medien.

Die Kommunikation des Bestandskunden-Pakets richtet sich an Kunden des Augenoptikers, die ihm bereits vertrauen, und offen für neue Produkte sind. Es beinhaltet u.a. ein Direktmailing sowie Text- und Bildvorlagen für die eigene Website und Social Media-Kanäle. In beiden Kampagnenpaketen enthalten sind umfangreiche POS-Materialien wie ein Schaufensterelement, Aufsteller für den Beratungstisch und Poster für Gehwegständer.

Check der Online-Präsenz und vertiefende Webinare

Zusätzlich bietet Rodenstock Augenoptikern in der aktuellen Herbstkampagne einen digitalen Check zur Optimierung der eigenen Online-Präsenz an. Neben der individuellen Analyse eigener digitaler Kanäle, sowie der Einordnung in einem repräsentativen Branchenvergleich, erhalten teilnehmende Augenoptiker praxisnahe Tipps und Tools, um den eigenen Online-Auftritt attraktiver zu gestalten und noch effizienter nutzen zu können.

Ergänzend bietet Rodenstock allen teilnehmenden Augenoptikern an, ihr Fachwissen in interaktiven Webinaren zu vertiefen, die ab September immer am ersten Freitag des Kalendermonats stattfinden werden.

Bei Fragen können sich interessierte Augenoptiker an ihren Vertriebsrepräsentanten wenden oder sich im Rodenstock Net über die Herbstkampagne informieren.