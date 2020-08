Rodenstock: Umfangreiche Herbstkampagne

Jedes Auge ist einzigartig

Nach dem großen Erfolg der B.I.G.-Kampagne im Frühsommer startet Rodenstock ab sofort mit einer umfangreichen Herbstkampagne.

Teilnehmende Augenoptiker haben die Wahl zwischen dem Neukunden-, Bestandskunden- und Image-Package.

Das Neukunden-Package nutzt das Potential der Alleinstellung des Augenoptikers und lenkt neue Kunden verstärkt ins Geschäft. Der Augenoptiker kann zwischen einer individualisierten Zeitungsbeilage in einer lokalen Zeitung oder der B.I.G. individualisierten Kundenzeitung wählen. Oder er entscheidet sich für eine regionale Online-Werbung mit rund 250.000 Sichtkontakten. Zusätzlich bekommt der Augenoptiker eine Anzeigen-Vorlage zur Schaltung in lokalen Medien.

Die Kommunikation des Bestandskunden-Package richtet sich an Kunden des Augenoptikers, die ihm bereits vertrauen, und offen für neue Leistungen sind.

Es beinhaltet ein Direktmailing mit einer Auflage von 1.000 Stück, das an private Haushalte geschickt wird und eine höhere Kundenfrequenz garantiert. Außerdem bekommt der Augenoptiker Text- und Bildvorlagen für seine Website und Social-Media-Kanäle sowie Textvorlagen für SMS-Marketing. Kostenlos im Neukunden- und Bestandskunden-Package enthalten sind umfangreiche POS-Materialien wie Banner, LED Display, Poster, Deckenhänger, Pylon und vieles mehr.

Mit dem Image-Package werden Menschen in der Umgebung des Augenoptikers diesen sofort mit den biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock in Verbindung bringen, was einen hohen Wiedererkennungswert schaffen soll. Dieses Package beinhaltet eine Anzeige im redaktionellen Stil, eine individuelle Preisübersicht sowie ein Co-Branding-Poster. Das Image-Package kann zum Neu- oder Bestandskunden-Package dazu gebucht werden.

Ergänzend bietet Rodenstock allen interessierten Augenoptikern am 12. und 18. August eine Online-Schulung mit dem Marketing-Experten Lutz Jurkat an, in der umfassend über die Inhalte der B.I.G.-Herbstkampagne informiert wird. Optiker können ihre Teilnahme bis zum 15. September 2020 im Rodenstock Net (www.rodenstock.net/bigkampagne) oder über ihren zuständigen Vertriebsrepräsentanten buchen.

Auch Partner von Rodenstock, die keinen DNEye Scanner besitzen, können an der neuen Rodenstock Gleitsichtglaskampagne teilnehmen. Auch hier hat der Augenoptiker die Möglichkeit, eine der drei Aktivierungsmaßnahmen zu wählen und sich zwischen Neukunden- und Bestandskundenpaket zu entscheiden. So kann er Umsatz generieren und sich als Partner für individuelle Gleitsichtgläser positionieren.