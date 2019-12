Rodenstock: Vier Hochschulen für Augenoptik ausgestattet

Modernste Technik für Partnerhochschulen

Rodenstock hat im Rahmen seiner Partnerschaft mit diversen augenoptischen Bildungsstätten vier Hochschulen mit augenoptischen Messgeräten ausgestattet. Die Partnerhochschulen in Aalen, Berlin, Jena und München können sich nun über einen ImpressionIST, einen DNEye Scanner und einen Rodenstock Fundus Scanner freuen und damit den Unterricht vertiefen.

Prof. Dr. Peter Baumbach, der den Masterstudiengang „Augenoptik und Psychophysik“ an der Hochschule Aalen leitet, zeigt sich dankbar: „Der ImpressionIST und der DNEye Scanner werden im Praktikum zu meiner Vorlesung „Optik und Technik der Brille“ eingesetzt. In unserem konsekutiven Masterkurs „Augenoptik und Psychophysik“ werden wir unser neu entwickeltes dreidimensionales Augenmodell mit den geometrischen und optischen Daten des DNEye-Scanners füttern und daraus - mit Hilfe künstlicher Intelligenz - bestangepasste Brillengläser für unsere Testpersonen berechnen. Damit wird das Studium der Augenoptik hier in Aalen zu einem echten Highlight für die Studierenden – vielen Dank an Rodenstock.“

Und auch aus der Sicht von Rodenstock ist diese Unterstützung keinesfalls eine einseitige. Vielmehr stellt Johannes Schubart, Verantwortlicher des Produktmanagements und des Rodenstock Trainerteams in der DACH-Region, klar: „Die Ausstattung und Kooperation mit Ausbildungsinstitutionen wie den hier genannten Hochschulen ist aus unserer Sicht eine absolute Win-Win-Situation. Denn im Gegenzug zur Unterstützung der Studiengänge können wir den Studierenden unsere Technologie näherbringen und darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse, beispielsweise über die Vergabe von Studienarbeiten, erhalten. Bereits in der Vergangenheit war eine derartige Zusammenarbeit für uns ein echter Mehrwert, den wir hiermit weiter fördern wollen.“