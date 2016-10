Rodenstock: Werner Müller geht Ende 2016 in den Ruhestand

Eine Ära an Entwicklergeist geht zu Ende

Werner Müller, Rodenstocks Viezepräsident des Bereichs Forschung & Entwicklung kündigte an, dass er sich Ende des Jahres zur Ruhe setzen wird. Seine Karriere begann vor über 40 Jahren mit der wissenschaftlichen Erforschung der Laser-Physik. Danach war er an den Universitäten in Kaiserslautern, Berlin und an der University of Illinois in Chicago tätig. Nachdem er in den 1980er Jahren für Zeiss arbeitete, war er für die Richard Wolf GmbH in Knittlingen tätig, übernahm dort sogar die Position des COO und CSO.

In den 90er Jahren begann Werner Müller mit seiner Karriere bei der Rodenstock GmbH. Während der mehr als 20jährigen Amtszeit als Viezepräsident managte er den Bereich Forschung & Entwicklung der Brillengläser.

Aus dieser Tätigkeit heraus entstanden viele Innovationen wie etwa die optischen Wellenfront-basierte Linsenoptimierungstechnologie, die CNC-Freiform-Fertigungstechnik oder die Eye Lens Technology. Weitere Errungenschaften seiner Arbeit ist die patentierte Color Matic - Technologie und die physikalische Gasphasenbeschichtungstechnologie Solitaire.

Dr. Werner Müller schaut stolz auf eine aufregende, sehr erfolgreiche und erfüllende Berufslaufbahn zurück in der er die Technik der medizinisch-optischen Industrie wesentlich prägte und damit einen enorm große Fußabdruck hinterlässt.