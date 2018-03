Rodenstock: Wieder auf Wachstumskurs

Geschäftszahlen bekannt gegeben

Die Rodenstock Gruppe hat seinen langfristigen Wachstumstrend im Geschäftsjahr 2017 bestätigt. Trotz des geplanten Wegfalls von Lizenzumsätzen im Eyewear-Geschäft ist der Konzernumsatz um 1,5% auf rund 416 Mio. € gewachsen. Das um die Sondereffekte bereinigte Umsatzwachstum beträgt 3,3%. Der operative Gewinn (EBITDA) stieg sogar um 8,8% auf 82,3 Mio. €. Das ist das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Ausschlaggebend für die positive Ertragsentwicklung war neben weiteren Effizienzsteigerungen in Produktion und Logistik vor allem die erfolgreiche Restrukturierung des Geschäftsbereichs Eyewear.

„Das war für uns ein gutes Geschäftsjahr“, kommentiert Oliver Kastalio, CEO der Rodenstock Gruppe, die Zahlen. „Die strategischen Entscheidungen der beiden zurückliegenden Jahre beginnen sich auszuzahlen. Mit der Erweiterung unserer internationalen Produktionskapazitäten im Glasbereich und dem Aufbau einer eigenständigen Eyewear-Sparte haben wir unsere Marktposition deutlich gestärkt. Wir wachsen nachhaltig und sind so ertragsstark wie nie zuvor. Dennoch wird auch das Jahr 2018 kein Selbstläufer. Aufgrund der Konzentrationsbewegungen in unserer Branche nimmt der Wettbewerbsdruck weiter zu. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir diesen Umbruch für uns nutzen können. 2018 wird für Rodenstock ein weiteres Wachstumsjahr werden.“

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, wurde die Glasproduktion am Standort Frankfurt am Main im vergangenen Jahr vollständig an die High-Tech-Standorte Regen und Klattau verlagert. Im Zuge der allgemeinen Kapazitätserweiterungen im Glasgeschäft ist die Anzahl der Mitarbeiter 2017 auf insgesamt 4700 gestiegen. Insgesamt hat die Rodenstock Gruppe so viele Brillengläser produziert und verkauft wie nie zuvor. Der Gesamtumsatz im Bereich Glas ist aufgrund einer starken internationalen Geschäftsentwicklung insgesamt um 2,4% gestiegen. Im Kernmarkt Europa betrug der Zuwachs sogar 2,75.

Im Eyewear-Geschäft ist der Gesamtumsatz aufgrund des geplanten Auslaufens mehrerer Lizenzmarken erwartungsgemäß um 10% zurückgegangen. Die Konzentration des Markenportfolios auf die beiden Kernmarken Rodenstock und Porsche Design beginnt sich aber auszuzahlen: Die EBITDA-Marge der Sparte erreichte erstmals seit Jahren einen zweistelligen Wert und trug damit maßgeblich zu dem verbesserten Konzernergebnis bei.